La frecciatina di Melissa Satta fa “infuriare” Boateng: il gesto del calciatore è plateale (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Conoscevo un calciatore che ha giocato nella Fiorentina. Ma non ha portato tanto fortuna". Con queste parole Melissa Satta aveva ironizzato in occasione dell'ospitata al programma Affari tuoi (dedicato agli sposi). Non sembrerebbe averla presa bene Kevin Prince Boateng. Il calciatore del Monza e la ex velina avevano condiviso lo stesso post per comunicare ufficialmente la rottura definitiva della loro relazione.caption id="attachment 104955" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionIl giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto notare come quel post sia improvvisamente sparito dal profilo di Boateng. Cancellata Melissa Satta con un gesto plateale. L'ultima fotografia insieme risale all'agosto dell'anno scorso. ... Leggi su golssip (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Conoscevo unche ha giocato nella Fiorentina. Ma non ha portato tanto fortuna". Con queste paroleaveva ironizzato in occasione dell'ospitata al programma Affari tuoi (dedicato agli sposi). Non sembrerebbe averla presa bene Kevin Prince. Ildel Monza e la ex velina avevano condiviso lo stesso post per comunicare ufficialmente la rottura definitiva della loro relazione.caption id="attachment 104955" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionIl giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto notare come quel post sia improvvisamente sparito dal profilo di. Cancellatacon un. L'ultima fotografia insieme risale all'agosto dell'anno scorso. ...

infoitcultura : La frecciatina di Melissa Satta a Boateng: “Conoscevo un calciatore, ma non ha portato…” - infoitcultura : Melissa Satta e la frecciatina a Boateng in diretta ad Affari Tuoi: Carlo Conti reagisce così - sportli26181512 : La frecciatina di Melissa Satta a Boateng: 'Conoscevo un calciatore, ma...': La frecciatina di Melissa Satta a Boat… - FQMagazineit : Melissa Satta e la frecciatina a Boateng in diretta ad Affari Tuoi: Carlo Conti reagisce così -