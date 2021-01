La foto del saluto nazista di Alexei Navalny con il tatuaggio di Hitler è falsa (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sui social circola una foto di Alexei Navalny, oppositore di Vladimir Putin, a torso nudo e con il braccio destro alzato in un saluto nazista e con il tatuaggio di Adolf Hitler sul petto. La foto era stata usata anche da Imola Oggi (qui la versione archiviata) per poi correggere l’immagine in evidenza nella nuova versione. Per risalire all’immagine originale è sufficiente una ricerca per immagine per individuare eventuali versioni precedenti. Ci imbattiamo nel lavoro dei colleghi di Facta che, citando il debunking pubblicato da Butac, ci riportano all’origine della foto. Si tratta di un fotomontaggio comparso in rete almeno dal 2013, un fake evidente modificato su un originale dello stesso anno pubblicato sul ... Leggi su bufale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sui social circola unadi, oppositore di Vladimir Putin, a torso nudo e con il braccio destro alzato in une con ildi Adolfsul petto. Laera stata usata anche da Imola Oggi (qui la versione archiviata) per poi correggere l’immagine in evidenza nella nuova versione. Per risalire all’immagine originale è sufficiente una ricerca per immagine per individuare eventuali versioni precedenti. Ci imbattiamo nel lavoro dei colleghi di Facta che, citando il debunking pubblicato da Butac, ci riportano all’origine della. Si tratta di unmontaggio comparso in rete almeno dal 2013, un fake evidente modificato su un originale dello stesso anno pubblicato sul ...

La stagione 2021 della Ferrari non è ancora iniziata ufficialmente, quello succederà solamente nei test pre-stagionali di Sakhir. Al momento la scuderia di Maranello ha dato il via a 5 giorni di test ...

Getty. Gli affari del calciomercato sono più caldi che mai, con la sessione invernale che si chiuderà il prossimo 1 febbraio. Sono numerosi i giocatori pronti a fare le valigie verso nuove squadre. Tr ...

