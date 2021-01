La figuraccia della Lega che invita un ex FN all’evento sulla Shoah

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo quanto scrive il Foglio quando Matteo Salvini si è accorto di averto Emanuele Licopodio, ex esponente di Forza Nuova e ora coordinatorenel VI municipio ad un evento in diretta Facebook si è precipitato a cancellare tutto. Perché Licopodio fino a qualche tempo fa sui social era capace di dire cose come “Anche quest’anno a Pasqua Israele ci ricorda che non sono i nostri fratelli maggiori ma semplicemente i figili di Caino” Sulle pagine Facebook delle europarlamentari leghiste Cinzia Bonfrisco e Luisa Regimenti domani si sarebbe dovuta tenere infatti una diretta in occasioneprossima GiornataMemoria. Tra gliti a parlare proprio Licopodio. A chi ha organizzato il dibattito però è sfuggito il background culturale e politico di quello che ora ...