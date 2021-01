La famiglia la cerca | sui social scrive «sto bene» | la storia di Selena Jennifer Castillo

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ancora un caso che riguarda una minore e che vede inetwork, in particolare TikTok, al centro della– 16 anni, nazionalità peruviana e guatemalteca – si è allontanata nei giorni scorsi dalla sua casa di Reggello, in Toscana. La madre e la sualano disperatamente e si rivolgono alla trasmissione Chi l’ha Visto. La giovane non ha i documenti con sé e la sua sparizione improvvisa preoccupa e non poco. Tuttavia, c’è un luogo da cuinon è mai sparita: sono i suoinetwork. LEGGI ANCHE > Nonostante il divieto del garante, TikTok funziona per chi non ha verificato l’etàha ...