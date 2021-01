La famiglia di Massimiliano Ossini | la sofferenza e il nipote cresciuto come un figlio Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 25 gennaio 2021)a Oggi è un altro giorno racconta della sua, si racconta nell’intervista allo specchio (). Non c’è un momento preciso in cui si commuove, mentre parla della madre, del padre, della moglie, delle figlie, del, sempre lascia trasparire dagli occhi e dalle parole l’amore che ha per loro. La sua infanzia e l’adolescenza non sono statei periodi semplici,ha sofferto. Al contrario di quanto si potrebbe pensare era timido, introverso, una sensibilità che appariva evidente, la balbuzie che complicava tutto. Il conduttore racconta che ha sofferto tanto e fino a qualche anno fa aveva tante immagini, fino a quando è caduto in un crepaccio e gli è passato tutto davanti: “Non dico che sono rinato ma il mio io è diventato ...