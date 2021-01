“La dovete cacciare. Subito!”. GF Vip, Dayane Mello nella bufera. Ora il pubblico la vuole fuori per quello che ha fatto (Di lunedì 25 gennaio 2021) Proprio una giornata difficile per Dayane Mello, anche se lei non lo sa. La frase infelice su Tommaso Zorzi, è stata solo metà della causa che ha dato il via alla bufera social nei confronti della modella brasiliana. Ecco cosa è successo durante una chiacchierata in veranda, tra Dayane e alcuni dei suoi coinquilini. Origliamo insieme cosa si son detti. Dayane Mello esagera ancora, ed esagera bene, gli appassionati del GF Vip, anche i suoi fan più accaniti, questa non gliela vogliono perdonare. Prima la frase nei confronti di Tommy, in cui lo descrive come “malato di mente”, poi ancora, insaziabile, altre parole fortemente discriminatorie. Dayane, ma che disastro! (Continua dopo le foto) La frase incriminata che ha pronunciato Dayane ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Proprio una giornata difficile per, anche se lei non lo sa. La frase infelice su Tommaso Zorzi, è stata solo metà della causa che ha dato il via allasocial nei confronti della modella brasiliana. Ecco cosa è successo durante una chiacchierata in veranda, trae alcuni dei suoi coinquilini. Origliamo insieme cosa si son detti.esagera ancora, ed esagera bene, gli appassionati del GF Vip, anche i suoi fan più accaniti, questa non gliela vogliono perdonare. Prima la frase nei confronti di Tommy, in cui lo descrive come “malato di mente”, poi ancora, insaziabile, altre parole fortemente discriminatorie., ma che disastro! (Continua dopo le foto) La frase incriminata che ha pronunciato...

7champions__ : RT @Alex96Win: Dovete cacciare un po le palle ragazzi, o dite che abbiamo una quadratura per dare un senso a questo anno solare o date ragi… - Alex96Win : Dovete cacciare un po le palle ragazzi, o dite che abbiamo una quadratura per dare un senso a questo anno solare o… - SILVY34579257 : @zorpinilover @GrandeFratello Dovete cacciare Dayanne ma chi si crede di essere - Gianlucaimpa : @Adnkronos Io sono favorevole ma dovete cacciare la fresca ... - Silvana21340299 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Si chieda veramente chi dovete cacciare a calci in culo ,tanto c'è gente che non è no… -