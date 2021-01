La doppia missione di Pioli: dimenticare l'Atalanta e inseguire il primo trofeo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Prima una chiacchierata con la squadra, poi con Maldini e Massara. Dove per chiacchierata non si intende nulla di più. Il giorno dopo le tre coltellate dell'Atalanta, per Stefano Pioli non si può ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Prima una chiacchierata con la squadra, poi con Maldini e Massara. Dove per chiacchierata non si intende nulla di più. Il giorno dopo le tre coltellate dell', per Stefanonon si può ...

TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Gazzetta dello Sport: 'Napoli e Insigne missione doppia. E Lorenzo cerca il centesimo gol' - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, doppia missione per Lorenzo Insigne contro il Verona al Bentegodi - sscalcionapoli1 : Insigne vuole ritrovare il sorriso: doppia missione contro l'Hellas Verona #ForzaNapoliSempre #VeronaNapoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, doppia missione per Lorenzo Insigne contro il Verona al Bentegodi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, doppia missione per Lorenzo Insigne contro il Verona al Bentegodi -

Ultime Notizie dalla rete : doppia missione Insigne vuole ritrovare il sorriso: doppia missione contro l'Hellas Verona Tutto Napoli Conte-Maresca, il tecnico nel tunnel dell’Udinese: rischia due giornate. Anche l’arbitro può essere fermato

La decisione del giudice sportivo attesa nelle prossime ore: sono stati quelli dell’Udinese a evitare il contatto. Anche l’arbitro rischia uno stop per una frase infelice ...

E’ il giorno di Kokorin: la grande sfida del talento russo e della Fiorentina

La punta Kokorin vuole mettersi alle spalle il passato e l'etichetta di 'bad boy', i viola ci puntano per dare una sterzata all'attacco ...

La decisione del giudice sportivo attesa nelle prossime ore: sono stati quelli dell’Udinese a evitare il contatto. Anche l’arbitro rischia uno stop per una frase infelice ...La punta Kokorin vuole mettersi alle spalle il passato e l'etichetta di 'bad boy', i viola ci puntano per dare una sterzata all'attacco ...