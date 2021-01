“La diamo gratis” | l’ingannevole doppio senso che fa indignare tutti

Leggi su chenews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Nient’altro che una trovata pubblicitaria. Nient’altro che il modo di rendere più eclatante la promozione di un’azienda di pulizie. Pubblicità (Web)La notizia arriva da Lizzanello, in provincia di Lecce. Qui un’azienda di pulizie, si è inventata un particolare spot pubblicitario, per promuovere la particolare promozione studiata per i nuovi clienti. Pulizia o sanificazione gratuita a seguito della stipula di un contratto annuale per condomini, uffici, negozi e magazzini. Il tutto condito con la poco elegante, secondo i più, frase: “Ve la”. Indignazione a catena, ed imbarazzo dell’amministrazione comunale, che definisce lo spot un’offesa non solo per le donne ma per tutta la comunità. “Locandina offensiva non solo per tutte le donne ma per l’intera popolazione che ho l’onore di rappresentare – ha dichiarato Fulvio Pedone, ...