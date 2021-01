La denuncia del Collettivo universitario: “Centinaia di studenti esclusi dal bando covid” (Di lunedì 25 gennaio 2021) BOLOGNA – Sarebbero centinaia gli studenti esclusi dal ‘bando covid’ dell’Alma Mater di Bologna. E gli aiuti sarebbero stati concessi “senza stilare una graduatoria“. A lanciare l’accusa è il collettivo universitario Cua, che riporta alcune testimonianze degli studenti rimasti senza aiuti e chiede maggiore trasparenza. “I contributi sono stati assegnati senza stilare una graduatoria- attacca il Cua- e centinaia sono le studentesse e gli studenti esclusi dall’assegnazione”. Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) BOLOGNA – Sarebbero centinaia gli studenti esclusi dal ‘bando covid’ dell’Alma Mater di Bologna. E gli aiuti sarebbero stati concessi “senza stilare una graduatoria“. A lanciare l’accusa è il collettivo universitario Cua, che riporta alcune testimonianze degli studenti rimasti senza aiuti e chiede maggiore trasparenza. “I contributi sono stati assegnati senza stilare una graduatoria- attacca il Cua- e centinaia sono le studentesse e gli studenti esclusi dall’assegnazione”.

Due denunce nel weekend. Altre contravvenzioni riscontrate durante il controllo in Val Malvaglia e Val Pontirone ...

Gira con lampeggiante blu, ma non è poliziotto: denunciato il 'moralizzatore'

GENOVA - Ha detto agli agenti di essere un "moralizzatore" nei confronti dei pedoni indisciplinati. Ma in macchina aveva un lampeggiante blu uguale a quello della polizia e per questo è stato denuncia ...

Due denunce nel weekend. Altre contravvenzioni riscontrate durante il controllo in Val Malvaglia e Val Pontirone ...GENOVA - Ha detto agli agenti di essere un "moralizzatore" nei confronti dei pedoni indisciplinati. Ma in macchina aveva un lampeggiante blu uguale a quello della polizia e per questo è stato denuncia ...