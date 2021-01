La democrazia in Italia è morente. E stavolta il mare è molto mosso (Di lunedì 25 gennaio 2021) Steven Levitsky e Daniel Zimblatt, due tra i più conosciuti e apprezzati politologi di Harvard, hanno dato alle stampe recentemente un formidabile trattato su come muoiono le democrazie. La tesi del libro è che, diversamente dal passato, quando erano rivoluzioni o colpi di stato a interrompere il processo democratico, oggi il problema delle democrazie è la morte non causata da attacchi esterni, ma per ragioni interne che agiscono in modo lento e attraverso processi poco visibili, che i più faticano a vedere. Che il cambiamento più pericoloso sia quello che gli esseri umani non colgono a causa della ‘adattabilità alle catastrofi’ è fatto ormai tragicamente noto. Perché la specie umana non si ribella per esempio allo scenario dell’apocalisse climatica mentre sembra impazzita di fronte a un’epidemia dalle dimensioni tutto sommato contenute? La risposta è che giorno dopo giorno le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Steven Levitsky e Daniel Zimblatt, due tra i più conosciuti e apprezzati politologi di Harvard, hanno dato alle stampe recentemente un formidabile trattato su come muoiono le democrazie. La tesi del libro è che, diversamente dal passato, quando erano rivoluzioni o colpi di stato a interrompere il processo democratico, oggi il problema delle democrazie è la morte non causata da attacchi esterni, ma per ragioni interne che agiscono in modo lento e attraverso processi poco visibili, che i più faticano a vedere. Che il cambiamento più pericoloso sia quello che gli esseri umani non colgono a causa della ‘adattabilità alle catastrofi’ è fatto ormai tragicamente noto. Perché la specie umana non si ribella per esempio allo scenario dell’apocalisse climatica mentre sembra impazzita di fronte a un’epidemia dalle dimensioni tutto sommato contenute? La risposta è che giorno dopo giorno le ...

matteosalvinimi : Buon lavoro al Presidente rieletto Rebelo de Sousa e complimenti per lo straordinario risultato ad André Ventura di… - ilriformista : Tre crisi ammazzano l’Italia. Quella della pandemia; quella di un governo da operetta che cerca tromboni e donne ca… - GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro al Presidente @JoeBiden e alla Vice-Presidente @KamalaHarris. È un grande giorno per la democ… - Noovyis : (La democrazia in Italia è morente. E stavolta il mare è molto mosso) Playhitmusic - - lellinara : RT @matteosalvinimi: Buon lavoro al Presidente rieletto Rebelo de Sousa e complimenti per lo straordinario risultato ad André Ventura di Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : democrazia Italia La democrazia in Italia è morente. E stavolta il mare è molto mosso Il Fatto Quotidiano La scalata della Collina

La fragilità e la forza della democrazia e il contrasto con la liturgia dell'impotenza della politica italiana. Perché nel nostro Paese solo due assi reggono ancora il sistema: il Pd e il Quirinale. E ...

Nota a margine: confusione e segretezza della crisi governativa

Norberto Bobbio, maestro di filosofia politica e guru del progressismo, insisteva molto sulla trasparenza come qualità intrinseca alla ...

La fragilità e la forza della democrazia e il contrasto con la liturgia dell'impotenza della politica italiana. Perché nel nostro Paese solo due assi reggono ancora il sistema: il Pd e il Quirinale. E ...Norberto Bobbio, maestro di filosofia politica e guru del progressismo, insisteva molto sulla trasparenza come qualità intrinseca alla ...