La crisi di governo è una indegna farsa. Chi farà rispettare la volontà popolare? (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'esame della fiducia alle Camere, è stato l'ennesimo atto lesivo della dignità degli elettori, lo stravolgimento dell'intento dei padri costituenti, una farsa indegna per un popolo i cui natali hanno insegnato il diritto nel mondo. Le urne darebbero la vittoria al centrodestra Qualcuno potrà eccepire che di una situazione simile, ne approfittò anche il centrodestra nel 2008, ma ci sono delle differenze sostanziali, la prima è che il governo Prodi nel 2006 nacque in realtà da una sconfitta, dal momento che il centrodestra aveva ricevuto più voti e che solo le alchimie di una legge elettorale avevano favorito la vittoria della sinistra, la seconda è la motivazione che spinge il governo a tentarle tutte, infatti il ricorso alle urne oggi, sondaggi alla mano, vedrebbe la vittoria delle attuali opposizioni.

