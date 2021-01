La crisi del Napoli è figlia della rottura tra Adl e Ancelotti: i no alle cessioni di Allan e Insigne, e a Ibra (Di lunedì 25 gennaio 2021) È doveroso che noi del Napolista spieghiamo, una volta di più, perché riteniamo Aurelio De Laurentiis di gran lunga il principale responsabile della attuale condizione del Napoli. E perché consideriamo il punto di svolta, il punto di non ritorno, l’esonero di Ancelotti e non, come i sarriti indefessi ripetono, l’addio a Sarri. Checché ne dicano gli ostinati, il divorzio tra Sarri e il Napoli è stato fondamentalmente consensuale. Sarri sapeva fin troppo bene che quel ciclo si era esaurito e che, al di là del giudizio sul campionato dei 91 punti, quell’impresa con quella squadra non sarebbe stata più ripetibile. Sarri voleva andar via anche per le sue legittime ambizioni economiche e di carriera. De Laurentiis, pur non amandolo, provò a trattenerlo dopodiché si arrese all’evidenza. I sarriti se ne ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) È doveroso che noi delsta spieghiamo, una volta di più, perché riteniamo Aurelio De Laurentiis di gran lunga il principale responsabileattuale condizione del. E perché consideriamo il punto di svolta, il punto di non ritorno, l’esonero die non, come i sarriti indefessi ripetono, l’addio a Sarri. Checché ne dicano gli ostinati, il divorzio tra Sarri e ilè stato fondamentalmente consensuale. Sarri sapeva fin troppo bene che quel ciclo si era esaurito e che, al di là del giudizio sul campionato dei 91 punti, quell’impresa con quella squadra non sarebbe stata più ripetibile. Sarri voleva andar via anche per le sue legittime ambizioni economiche e di carriera. De Laurentiis, pur non amandolo, provò a trattenerlo dopodiché si arrese all’evidenza. I sarriti se ne ...

