La comunità ebraica inglese dedica la Giornata della Memoria agli uiguri: «Mai più tacere come allora» (Di lunedì 25 gennaio 2021) come ogni anno, il 27 gennaio sarà dedicato al ricordo dell'Olocausto. Una data, quella del 27 gennaio 1945 in cui le truppe sovietiche dell'Armata Rossa arrivarono ad Auschwitz. Ma quest'anno, per la comunità inglese, la Giornata della Memoria sarà rivolta anche agli uiguri, la minoranza etnica turcofona che vive nella regione cinese dello Xinjiang. Figure prominenti della comunità ebraica britannica sfrutteranno il 27 gennaio per denunciare la persecuzione dei musulmani uiguri. Il Regno Unito è infatti tra i primi Paesi ad aver proposto una legge per sanzionare le aziende inglesi la cui produzione è collegata al lavoro forzato degli uiguri

