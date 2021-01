La città arancione riparte con i nuovi orari anti ressa (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella Milano in arancione tornano a scuola gli studenti di medie e superiori e riaprono i negozi. E parte lo scaglionamento degli orari della città e, parallelamente, il potenziamento dei mezzi ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella Milano intornano a scuola gli studenti di medie e superiori e riaprono i negozi. E parte lo scaglionamento deglidellae, parallelamente, il potenziamento dei mezzi ...

Complotismus : RT @callega3: Mi domando a quale zona appartenga la città di Tokyo...rossa, arancione, gialla, bianca? - bancopostismo : RT @AcVo_KA: @matteo_milan91 per la Roma ho un debole purtroppo, ma proprio perché sono innamorato della città (e quel cazzo di arancione m… - AcVo_KA : @matteo_milan91 per la Roma ho un debole purtroppo, ma proprio perché sono innamorato della città (e quel cazzo di… - sardanews : “Io, donna cagliaritana nella città arancione: non comprendo le file ai negozi e i monumenti chiusi, che effetti av… - vivere_sardegna : “Io, donna cagliaritana nella città arancione: non comprendo le file ai negozi e i monumenti chiusi, che effetti av… -

Ultime Notizie dalla rete : città arancione Lombardia e Piemonte in zona arancione? Cosa cambia rispetto alla zona rossa Corriere della Sera