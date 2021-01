La Cina non lascia il carbone ma raddoppia sulle rinnovabili. I numeri record del 2020 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non hanno aspettato nemmeno che Joe Biden si insediasse alla casa Bianca e facesse riprendere agli Usa il cammino verso gli accordi di Parigi. I cinesi hanno fatto sapere al mondo intero che nell’anno appena trascorso, nonostante la pandemia e i problemi macroeconomici, la costruzione di impianti per energie rinnovabili è letteralmente raddoppiata rispetto all’anno precedente. In particolare è cresciuto l’eolico, con 71,67 gigawatt di nuova potenza, il triplo rispetto al 2019, laddove nel resto del mondo la cifra si ferma a 60 gigawatt. Un accelerazione mai vista prima, che secondo il governo cinese pone il Paese tra i più virtuosi al mondo nella transizione energetica. Dietro il boom ci sono investimenti pesanti in piena coerenza con le dichiarazioni del Presidente Xi Jinping sulla riduzione delle emissioni nocive entro il 2030. I dati provengono ... Leggi su formiche (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non hanno aspettato nemmeno che Joe Biden si insediasse alla casa Bianca e facesse riprendere agli Usa il cammino verso gli accordi di Parigi. I cinesi hanno fatto sapere al mondo intero che nell’anno appena trascorso, nonostante la pandemia e i problemi macroeconomici, la costruzione di impianti per energieè letteralmenteta rispetto all’anno precedente. In particolare è cresciuto l’eolico, con 71,67 gigawatt di nuova potenza, il triplo rispetto al 2019, laddove nel resto del mondo la cifra si ferma a 60 gigawatt. Un accelerazione mai vista prima, che secondo il governo cinese pone il Paese tra i più virtuosi al mondo nella transizione energetica. Dietro il boom ci sono investimenti pesanti in piena coerenza con le dichiarazioni del Presidente Xi Jinping sulla riduzione delle emissioni nocive entro il 2030. I dati provengono ...

