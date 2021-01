La catena di cinema AMC è in forte rialzo dopo aver scongiurato il fallimento (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Grande rialzo a Wall Street per Amc Entertainment Holdings, in aumento del 26,07%, con scambi a quota 4,41. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,91 e successiva a 5,94. Supporto a 3,88. La più grande catena di cinema al mondo è riuscita ad assicurarsi 917 milioni di dollari, tra nuovo capitale e debito, secondo documenti presentati dalla stessa società alla SEC. “Ciò significa che qualsiasi discorso su un fallimento imminente per AMC è completamente fuori discussione”, ha affermato il CEO Adam Aron. Circa 500 milioni di dollari di questa raccolta fondi provengono dall’emissione di nuove azioni ordinarie e da un accordo di investimento con Mudrick Capital Management. La pandemia aveva messo in ginocchio la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Grandea Wall Street per Amc Entertainment Holdings, in aumento del 26,07%, con scambi a quota 4,41. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,91 e successiva a 5,94. Supporto a 3,88. La più grandedial mondo è riuscita ad assicurarsi 917 milioni di dollari, tra nuovo capitale e debito, secondo documenti presentati dalla stessa società alla SEC. “Ciò significa che qualsiasi discorso su unimminente per AMC è completamente fuori discussione”, ha affermato il CEO Adam Aron. Circa 500 milioni di dollari di questa raccolta fondi provengono dall’emissione di nuove azioni ordinarie e da un accordo di investimento con Mudrick Capital Management. La pandemia aveva messo in ginocchio la ...

“Vera de Verdad” al Trieste Film Festival

“Vera de Verdad”, esordio nel lungometraggio di Beniamino Catena, sarà presentato alla 32esima edizione del Trieste Film Festival mercoledì 27 gennaio 2021. Dopo l’anteprima al 38. Torino Film Festiva ...

