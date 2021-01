La Caserma anticipazioni: tutto quello che vedremo nella prima puntata (Di lunedì 25 gennaio 2021) tutto pronto per il via del nuovo docu reality di Rai 2 pronto ad accendere i riflettori su un nuovo mondo. Dopo quello del Collegio, si esplosa sempre con giovanissimi protagonisti, il mondo della Caserma! Ed è proprio questo il nome del nuovo format che prende il via il 27 gennaio 2021 su Rai 2 in prime time. La Caserma vedrà un gruppo di giovanissimi protagonisti, alle prese con le dure regole della Caserma, sotto osservazione e seguiti dagli istruttori che saranno severissimi. Vi abbiamo già parlato in generale del format e del cast scelto per questa prima edizione, adesso cerchiamo di scoprire quello che vedremo proprio nella prima puntata del nuovo programma di Rai 2. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 gennaio 2021)pronto per il via del nuovo docu reality di Rai 2 pronto ad accendere i riflettori su un nuovo mondo. Dopodel Collegio, si esplosa sempre con giovanissimi protagonisti, il mondo della! Ed è proprio questo il nome del nuovo format che prende il via il 27 gennaio 2021 su Rai 2 in prime time. Lavedrà un gruppo di giovanissimi protagonisti, alle prese con le dure regole della, sotto osservazione e seguiti dagli istruttori che saranno severissimi. Vi abbiamo già parlato in generale del format e del cast scelto per questaedizione, adesso cerchiamo di scoprirechepropriodel nuovo programma di Rai 2. La ...

Diregiovani : Disciplina, dovere, addestramenti duri, no internet e no social media, sono le parole d’ordine de #LaCaserma, la nu… - Mauxa : La Caserma prima puntata 27 gennaio, le anticipazioni e le curiosità - lacasermarai2 : RT @RaiPlay: 21 giovanissimi stanno per iniziare un'esperienza estrema e sconosciuta: isolati tra i monti, senza internet e social media e… - RaiPlay : 21 giovanissimi stanno per iniziare un'esperienza estrema e sconosciuta: isolati tra i monti, senza internet e soci… - CorriereCitta : Quando inizia La Caserma? Data di inizio, partecipanti e anticipazioni puntate #lacaserma -