La carica dei 101 compie 60 anni: Crudelia De Mon è tra i migliori cattivi della storia del cinema (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono passati ben 60 anni dall’esordio de La carica dei 101, 17esimo classico Disney che ha lanciato la figura intramontabile di Crudelia De Mon. Per la serie: quando i cattivi ci piacciono ancor più dei buoni. Farebbe paura persino a un leòn, e forse anche per questo da 60 anni Crudelia De Mon è un’icona per adulti e piccini. Era il 25 gennaio 1961 quando La carica dei 101 usciva al cinema per diventare, con un incasso di 153 milioni di dollari (rispetto ai 4 investiti per produrlo, incredibile) il maggiore incasso dell’anno. Fu proprio la storia animata dei dalmata più famosi del mondo a risollevare le sorti della Disney, ridotta quasi al lastrico dopo una serie di fallimenti, in ultimo quello de La bella addormentata ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono passati ben 60dall’esordio de Ladei 101, 17esimo classico Disney che ha lanciato la figura intramontabile diDe Mon. Per la serie: quando ici piacciono ancor più dei buoni. Farebbe paura persino a un leòn, e forse anche per questo da 60De Mon è un’icona per adulti e piccini. Era il 25 gennaio 1961 quando Ladei 101 usciva alper diventare, con un incasso di 153 milioni di dollari (rispetto ai 4 investiti per produrlo, incredibile) il maggiore incasso dell’anno. Fu proprio laanimata dei dalmata più famosi del mondo a risollevare le sortiDisney, ridotta quasi al lastrico dopo una serie di fallimenti, in ultimo quello de La bella addormentata ...

ilpost : Il film che salvò l’animazione Disney - Daniele_Manca : La carica dei 900 cuccioli: «Così abbiamo salvato gli animali di chi si è trovato in difficoltà per il Covid-19» -L… - SkyTG24 : 60 anni de 'La Carica dei 101': le curiosità sul cartone animato Disney. FOTO - noraa_p : RT @_valslife: oggi la carica dei 101 compie 60 anni ?? - GibelliTiziana : RT @berlusconi: In relazione a notizie di stampa diffuse in questi giorni, voglio chiarire che nessuna trattativa è in corso, né da parte m… -

Ultime Notizie dalla rete : carica dei “La Carica dei 101” compie 60 anni. Con Linus e Nicola le curiosità sul film RADIO DEEJAY Coronavirus: sono 42 i nuovi casi nell'Aretino. Muore un ragazzo di 30 anni

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 78 unità, di cui 42 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati ...

Ore decisive per il governo, ipotesi premier già stasera al Quirinale

La pressione del Pd: stiamo con Conte ma ora numeri non ci sono. Berlusconi: nessun sostegno da parte di Forza Italia, o esecutivo di unità nazionale o urne ...

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 78 unità, di cui 42 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati ...La pressione del Pd: stiamo con Conte ma ora numeri non ci sono. Berlusconi: nessun sostegno da parte di Forza Italia, o esecutivo di unità nazionale o urne ...