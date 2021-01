La bufala dei feti abortiti nel vaccino durante l’omelia del prete (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il video dell’omelia del prete nella chiesa di Paduli, in provincia di Benevento, è diventato virale. Don Francesco, durante una celebrazione, definisce il vaccino anti Covid «una porcheria» accusando il sistema. Il discorso del prete vaccino feti abortiti è stato fatto davanti a decine di fedeli, persone che – probabilmente – saranno anche in età avanzata e vedranno in quell’uomo una fonte affidabile. Anche il sindaco del paese di è dissociato da quanto detto, definendo le parole del sacerdote «avventate» e precisando che «il vaccino è l’unica strada per la salvezza». LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso ammicca al complotto sui vaccini rubati dagli Usa prete vaccino feti ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il video deldelnella chiesa di Paduli, in provincia di Benevento, è diventato virale. Don Francesco,una celebrazione, definisce ilanti Covid «una porcheria» accusando il sistema. Il discorso delè stato fatto davanti a decine di fedeli, persone che – probabilmente – saranno anche in età avanzata e vedranno in quell’uomo una fonte affidabile. Anche il sindaco del paese di è dissociato da quanto detto, definendo le parole del sacerdote «avventate» e precisando che «ilè l’unica strada per la salvezza». LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso ammicca al complotto sui vaccini rubati dagli Usa...

