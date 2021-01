Krause annuncia altri quattro colpi per il Parma: “C’è una ferma volontà di mantenere la categoria” (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Parma Kyle Krause ha parlato oggi pomeriggio alla riunione di Parma Partecipazioni Calcistiche, tenutasi sulla tribuna dello Stadio Tardini. Secondo quanto riportato da 12TvParma, il presidente crociato ha svelato di avere un “progetto organico molto ben pianificato da lasciare ai propri nipotini”. Krause ha confermato di voler mettere a disposizione di Roberto D’Aversa cinque o sei pedine nuove: nello specifico, dopo Conti e Zagaritis, almeno un difensore centrale, un esterno mancino ed una punta, eventualmente una sesta figura. Alla base di tutto ciò c’è una “ferma volontà di mantenere la categoria”. C’è anche il progetto di costruire un’academy, un settore giovanile per avere nei prossimi anni ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente delKyleha parlato oggi pomeriggio alla riunione diPartecipazioni Calcistiche, tenutasi sulla tribuna dello Stadio Tardini. Secondo quanto riportato da 12Tv, il presidente crociato ha svelato di avere un “progetto organico molto ben pianificato da lasciare ai propri nipotini”.ha conto di voler mettere a disposizione di Roberto D’Aversa cinque o sei pedine nuove: nello specifico, dopo Conti e Zagaritis, almeno un difensore centrale, un esterno mancino ed una punta, eventualmente una sesta figura. Alla base di tutto ciò c’è una “dila”. C’è anche il progetto di costruire un’academy, un settore giovanile per avere nei prossimi anni ...

GranataAndy : Parma, Krause annuncia altri quattro colpi: 'Progetto a lungo termine, per i nipotini'....?????? - TuttoMercatoWeb : Parma, Krause annuncia altri quattro colpi: 'Progetto a lungo termine, per i nipotini' - TuttoMercatoWeb : Parma, il presidente Krause annuncia l'arrivo del terzino Zagaritis: 'Ciao ragazzo' - ParmaLiveTweet : Krause annuncia Zagaritis su Twitter: 'Benvenuto al Parma!' - infoitsport : Parma, Krause annuncia Conti: il terzino è pronto per la Sampdoria – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Krause annuncia Parma, Krause annuncia altri quattro colpi: "Progetto a lungo termine, per i nipotini" TUTTO mercato WEB Calciomercato Sampdoria, futuro Ranieri: l’annuncio del tecnico

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA . Nonostante l’ottima classifica, l’esperto tecnico continua a pensare alla salvezza. Ecco le sue dichiarazioni do ...

Parma, ecco Zagaritis: contratto fino al 2024

Direttamente il presidente Krause ha annunciato Vasilios Zagaritis come nuovo acquisto del Parma. "Ciao ragazzo, pronto ad accogliere Zagaritis al - ParmaPress24 ...

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA . Nonostante l’ottima classifica, l’esperto tecnico continua a pensare alla salvezza. Ecco le sue dichiarazioni do ...Direttamente il presidente Krause ha annunciato Vasilios Zagaritis come nuovo acquisto del Parma. "Ciao ragazzo, pronto ad accogliere Zagaritis al - ParmaPress24 ...