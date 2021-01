Kevin l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi: Ecco chi è (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tommaso Zorzi prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP aveva intrapreso una relazione sentimentale con Kevin. Tommaso Zorzi (Instagram)Tommaso Zorzi è un noto influencer e personaggio televisivo, tutt’ora concorrente del Grande Fratello VIP. Salì alla ribalta molto prima di questa sua apparizione. È infatti nota l’agiata situazione economica della sua famiglia, che lo ha portato ad essere uno dei protagonisti di un altro reality. “Riccanza” andato in onda su MTV, al quale partecipò nientemeno che Elettra Lamborghini. Tommaso, uno dei “rich kids” d’Italia, vanta svariate amicizie nel mondo dello spettacolo tra cui l’attrice americana Lindsay Lohan. La sua figura però è stata spesso oggetto di critiche, in particolare da ... Leggi su kronic (Di lunedì 25 gennaio 2021)prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP aveva intrapreso una relazione sentimentale con(Instagram)è un noto influencer e personaggio televisivo, tutt’ora concorrente del Grande Fratello VIP. Salì alla ribalta molto prima di questa sua apparizione. È infatti nota l’agiata situazione economica della sua famiglia, che lo ha portato ad essere uno dei protagonisti di un altro reality. “Riccanza” andato in onda su MTV, al quale partecipò nientemeno che Elettra Lamborghini., uno dei “rich kids” d’Italia, vanta svariate amicizie nel mondo dello spettacolo tra cui l’attrice americana Lindsay Lohan. La sua figura però è stata spesso oggetto di critiche, in particolare da ...

