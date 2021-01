Kaspersky individua i trend di sicurezza aziendale per il 2021 | esternalizzazione e protezione cloud

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (Milano, 25 gennaio) - Il lavoro da remoto accelererà il passaggio dal concetto diperimetralealla necessità di certificazioni diper i micro uffici decentralizzati. L'outsourcing delle funzioni IT e di cybersecurity sarà fondamentale per risolvere le carenze di competenze e risparmiare sulle spese. Per coordinare le attività dei managed service provider e il numero più alto di serviziutilizzati, le competenze in materia die gestione deldiventeranno fondamentali. Secondo quanto emerso da un nuovo report di, queste non saranno le uniche sfide nell'ambito dellainformatica che le aziende dovranno affrontare nel corso del. Il passaggio ...