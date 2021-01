Kamala Harris, il 28 gennaio esce in Italia la sua autobiografia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Kamala Harris si racconta in un libro pubblicato in Italia da La Nave di Teseo. Nel volume l’autrice affronta le sfide del nostro tempo Uscirà il prossimo 28 gennaio per La Nave di Teseo l’autobiografia di Kamala Harris. Il libro della prima vicepresidente donna degli Stati Uniti d’America si intitola ‘Le nostre verità‘, tradotto per noi da Giovanni Agnoloni. Come si legge dalla scheda ufficiale del libro, nella sua autobiografia, l’autrice “affronta le sfide del nostro tempo: attingendo agli insegnamenti e alle intuizioni conquistate durante la sua carriera, grazie all’esempio di coloro che l’hanno maggiormente ispirata, racconta la sua visione, un impegno quotidiano fondato sulla difesa di obiettivi e valori condivisi”. Questo libro e la vita della ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 gennaio 2021)si racconta in un libro pubblicato inda La Nave di Teseo. Nel volume l’autrice affronta le sfide del nostro tempo Uscirà il prossimo 28per La Nave di Teseo l’di. Il libro della prima vicepresidente donna degli Stati Uniti d’America si intitola ‘Le nostre verità‘, tradotto per noi da Giovanni Agnoloni. Come si legge dalla scheda ufficiale del libro, nella sua, l’autrice “affronta le sfide del nostro tempo: attingendo agli insegnamenti e alle intuizioni conquistate durante la sua carriera, grazie all’esempio di coloro che l’hanno maggiormente ispirata, racconta la sua visione, un impegno quotidiano fondato sulla difesa di obiettivi e valori condivisi”. Questo libro e la vita della ...

