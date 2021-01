Juventus SPAL, un nuovo giovane pronto al debutto: Pirlo pesca dall’Under 23 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Juventus SPAL – La Juventus viaggia già verso il prossimo impegno, il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro la SPAL di Marino. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel match di mercoledì sera potrebbero esserci diverse novità di formazione per Andrea Pirlo, che è pronto a far riposare alcuni big. Del resto si continua a giocare con ritmi frenetici e non è mai facile essere al top della condizione. Juventus SPAL, dentro Di Pardo e Dragusin Per questo motivo potrebbero rimanere fuori Szczesny, Chiellini, Bonucci, Cuadrado, Arthur, Bentancur e Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo è stato uno degli elementi più utilizzati e dunque è giusto che tiri un po’ il fiato.La notizia è che Pirlo nella sua ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 25 gennaio 2021)– Laviaggia già verso il prossimo impegno, il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro ladi Marino. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel match di mercoledì sera potrebbero esserci diverse novità di formazione per Andrea, che èa far riposare alcuni big. Del resto si continua a giocare con ritmi frenetici e non è mai facile essere al top della condizione., dentro Di Pardo e Dragusin Per questo motivo potrebbero rimanere fuori Szczesny, Chiellini, Bonucci, Cuadrado, Arthur, Bentancur e Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo è stato uno degli elementi più utilizzati e dunque è giusto che tiri un po’ il fiato.La notizia è chenella sua ...

ItalianSerieA : ?? Predictions? Coppa Italia Quarterfinals ?Inter v AC Milan ?Atalanta vs Lazio ?Juventus vs SPAL ?Napoli vs Sp… - FraLauricella : #CoppaItalia #juventus verso il turnover. Contro la #spal ?@13Szczesny13? ?@chiellini? ?@bonucci_leo19? ?… - fantanews24 : #Juventus Turnover per Pirlo, che nel match di #CoppaItalia contro la #Spal concederà un turno di riposo ad #Arthur… - f14s_juventus : ? Juventus v SPAL | Full Match LIVE | Coppa Italia Quarter Final 2020/2021 | Serie A TIM WatchtheCoppaItaliaQua...… -