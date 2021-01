Juventus-Spal in tv: data, orario e streaming quarti Coppa Italia 2020/2021 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Juventus e Spal si affrontano nei quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. La banda di Pirlo sembra aver ripreso colore dopo la scoppola subita nel derby d’Italia contro l’Inter: l’a Vecchia Signora in pochi giorni è infatti riuscita a battere il Napoli aggiudicandosi la SuperCoppa Italiana ed è tornata in corsa in campionato grazie al successo contro il Bologna. Dall’altra parte i ferraresi, unica formazione rappresentante la Serie B in questi quarti di finale, che hanno negli ottavi ha eliminato a sorpresa il Sassuolo, mentre i bianconeri hanno battuto di misura il Genoa. Mercoledì 27 gennaio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Rai Uno e in ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021)si affrontano neidi finale della. La banda di Pirlo sembra aver ripreso colore dopo la scoppola subita nel derby d’contro l’Inter: l’a Vecchia Signora in pochi giorni è infatti riuscita a battere il Napoli aggiudicandosi la Superna ed è tornata in corsa in campionato grazie al successo contro il Bologna. Dall’altra parte i ferraresi, unica formazione rappresentante la Serie B in questidi finale, che hanno negli ottavi ha eliminato a sorpresa il Sassuolo, mentre i bianconeri hanno battuto di misura il Genoa. Mercoledì 27 gennaio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Rai Uno e in ...

sportface2016 : #CoppaItalia Juventus-Spal in tv: canale, orario e diretta streaming, come seguire il quarto di finale - junews24com : Cremonese-Spal 1-1: pari in trasferta per i prossimi rivali della Juventus - Luisito_Bandera : #Futbol?? Resultados Finales: #SerieA???? Juventus 2-0 Bolonia Parma 0-2 Sampdoria Hellas Verona 3-1 Napoli Genova 1… - infoitsport : Cremonese-Spal 1-1: pari in trasferta per i prossimi rivali della Juventus - PavelPibe : Non mancate mercoledì! Vivremo insieme in live Juventus - Spal di coppa Italia. Grazie a @LucaColonna8 @Andr3040 E… -