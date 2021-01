Juve | è la settimana di Scamacca | il Sassuolo apre alla cessione ma chiede 25 milioni

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono giorni caldi per lain chiave mercato, il tempo stringe e la società sta cercando di portare a Torino la tanto ambita quarta punta, anche se la lista di nomi continua ad assottigliarsi. Laci ha provato senza successo per Fabio Quagliarella prima di virare su Giroud, che ha fatto sapere di L'articolo

Juventus_Club19 : Tolisso e Zirkzee: la Juve apre i contatti con il Bayern Monaco! ?? Doppia idea in prestito, affari difficili ma da… - Wlosport1 : @ZZiliani Qst settimana poi hai avuto più seguaci perché la goduria x la doppia Vittoria Juve e la doppia sconfitta… - Disumano2 : @realvarriale @RaiSport @RaiDue @Raiofficialnews Supercoppa alla juve che poi vince anche domenica e Napoli che per… - bavrella : @DonatoFCIM @marcocianca00 sarebbe mitico ma impossibile comunque se dovessimo passare il turno e andare contro l… - DryIce23 : @EltonRichStarr Una settimana dopo la Juve ha arbitrato Fiorentina-Udinese ahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Juve settimana

Sono giorni caldi per la Juve in chiave mercato, il tempo stringe e la società sta cercando di portare a Torino la tanto ambita quarta punta, anche se la lista di nomi continua ad assottigliarsi. La ...Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è in cerca di 'occasioni'. Il mercato di gennaio è da sempre molto complicato per gli operatori di mercato. Anche la Juve cerca una quarta punta e il ...