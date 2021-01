John Boyega e Robert De Niro star del film Netflix intitolato The Formula (Di lunedì 25 gennaio 2021) The Formula sarà uno dei prossimi film Netflix e le star del progetto saranno John Boyega e Robert De Niro, alla regia Gerard McMurray. John Boyega e Robert De Niro saranno i protagonisti del nuovo film The Formula, progetto destinato a Netflix . Il progetto sarà ambientato nel mondo delle corse automobilistiche e del crimine e avrà al centro della storia la vita di un pilota. Gerard McMurray (Burning Sands) sarà regista, sceneggiatore e produttore di The Formula. Il protagonista sarà John Boyega nella parte di un talento nelle corse della Formula Uno che viene ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Thesarà uno dei prossimie ledel progetto sarannoDe, alla regia Gerard McMurray.Desaranno i protagonisti del nuovoThe, progetto destinato a. Il progetto sarà ambientato nel mondo delle corse automobilistiche e del crimine e avrà al centro della storia la vita di un pilota. Gerard McMurray (Burning Sands) sarà regista, sceneggiatore e produttore di The. Il protagonista sarànella parte di un talento nelle corse dellaUno che viene ...

