"Italiani in regressione psicologica collettiva, siamo diventati peggiori" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Più paurosi, passivi, cattivi. Sono gli Italiani nella pandemia, visti da Giuseppe De Rita, presidente del Censis, intervistato da 'Libero'. "Già nel rapporto Censis di dicembre veniva fuori che l'opinione sotterranea di molti Italiani è 'meglio sudditi che morti'. In nome della paura stiamo accettando vincoli e modi di comportamento che inibiscono la nostra vitalità e la ricerca di obiettivi comuni. Assistiamo così a un rannicchiarsi degli Italiani entro se stessi, nel proprio egoismo, da cui derivano processi, se non di degrado, almeno di regressione psicologica collettiva". "Ciò riguarda soprattutto la condizione di vivere quasi da popolo internato -aggiunge De Rita-. Quando parliamo di internamento, pensiamo a un carcere, un manicomio, un convento di clausura.

Giuseppe De Rita (Censis) sugli effetti delle regole anti-Covid. "Dal rintanamento in sé nasce l’egoismo e da lì la cattiveria” ...

