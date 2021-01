Italia verso l’esclusione dalle Olimpiadi. Un’onta imperdonabile (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – L’Italia rischia seriamente di essere esclusa dalle prossime Olimpiadi di Tokyo. Mercoledì alle 17:30 è atteso il provvedimento ufficiale del Cio, che ha pronto il documento di sospensione del Coni. In pratica il Comitato Olimpico Internazionale, salvo clamorosi quanto auspicabili colpi di scena, dovrebbe confermare questa decisione. Cosa rischia l’Italia All’Italia verrebbe impedito di gareggiare con la propria bandiera, non verrebbe suonato l’Inno di Mameli in caso di vittoria di uno dei nostri atleti, le divise non avranno la scritta “Italia” e pure le medaglie finirebbero nello scatolone degli Independent Olympic Athetes. Ma non è tutto: a Tokyo rischierebbero l’esclusione anche dirigenti e giornalisti Italiani, perché il Cio non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – L’rischia seriamente di essere esclusaprossimedi Tokyo. Mercoledì alle 17:30 è atteso il provvedimento ufficiale del Cio, che ha pronto il documento di sospensione del Coni. In pratica il Comitato Olimpico Internazionale, salvo clamorosi quanto auspicabili colpi di scena, dovrebbe confermare questa decisione. Cosa rischia l’All’verrebbe impedito di gareggiare con la propria bandiera, non verrebbe suonato l’Inno di Mameli in caso di vittoria di uno dei nostri atleti, le divise non avranno la scritta “” e pure le medaglie finirebbero nello scatolone degli Independent Olympic Athetes. Ma non è tutto: a Tokyo rischierebberoanche dirigenti e giornalistini, perché il Cio non ...

