Italia Independent ribalza dopo avvio aumento capitale (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Effervescente Italia Independent, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,48%, nel giorno in cui parte l’aumento di capitale necessario a finanziare il nuovo Piano 2020-2024, che evidenzia un fabbisogno complessivo di 7,8 milioni di euro. Il titolo aveva perso terreno all’annuncio dell’operazione. L’operazione di ricapitalizzazione destinata al mercato prevede l’emissione di massime 4.659.229 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna. Le nuove azioni saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 13 Nuove Azioni ogni 28 azioni possedute al prezzo di sottoscrizione di 1,67 euro. Risultano già versati in conto aumento capitale 5,47 milioni (pari al 73,9% dell’intero importo) da parte degli azionisti di riferimento Lapo Edovard ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,48%, nel giorno in cui parte l’dinecessario a finanziare il nuovo Piano 2020-2024, che evidenzia un fabbisogno complessivo di 7,8 milioni di euro. Il titolo aveva perso terreno all’annuncio dell’operazione. L’operazione di ricapitalizzazione destinata al mercato prevede l’emissione di massime 4.659.229 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna. Le nuove azioni saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 13 Nuove Azioni ogni 28 azioni possedute al prezzo di sottoscrizione di 1,67 euro. Risultano già versati in conto5,47 milioni (pari al 73,9% dell’intero importo) da parte degli azionisti di riferimento Lapo Edovard ...

Effervescente Italia Independent, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,48%, nel giorno in cui parte l'aumento di ...

