Italia alle Olimpiadi senza bandiera né inno: imminente la sanzione del CIO. La causa

La scadenza si avvicina e il 27 gennaio l'Esecutivo del CIO prenderà una decisione in merito al Coni e al mancato rispetto della Carta Olimpica. Il Comitato Olimpico Internazionale, infatti, potrebbe decidere di avviare un iter di sospensione del Comitato nostrano perché non conforme a quanto previsto, una sorta di 'Magna Carta' composta da 6 capitoli e 61 articoli che contiene le regole e le linee guida per come si organizzano i Giochi e la governance del movimento a Cinque Cerchi. Questo è quanto rivela Repubblica che parla di documento di sospensione pronto che porterebbe il nostro Paese a non essere rappresentato dalla propria bandiera e senza il suo inno ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Allo stato attuale delle cose, il Coni viola due norme della Carta Olimpica menzionata: – il paragrafo 5: "Le organizzazioni sportive ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia alle Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Russia, Cina, Iran. Perché Biden ha bisogno (anche) dell’Italia

Dalla terza classe alla prima, Joe Biden può davvero invertire la rotta della politica estera americana sottraendola alla contesa politica interna e recuperando le alleanze disfatte. Ma per la sfida a ...

Il Pd spinge per la pace. Marcucci: "Conte dialoghi con Iv". Bettini: "Renzi dia segnali in Aula"

Bonaccini: "No a veti personali, vale per Conte come per Renzi". Zampa: "Iv ammetta l'errore, pronti al confronto" ...

