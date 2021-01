Isola dei Famosi 2021 | Aurora Ramazzotti rimpiazza Alvin nel ruolo di inviata?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Manca poco all’inizio della nuova edizione dell’deiche debutterà in prima serata su Canale 5 subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Gli autori sono costantemente a lavoro per realizzare la nuova stagione, la quale si sta dimostrando più ostile che mai. Oltre alla difficoltà di trovare i naufraghi,ha annunciato che non partirà per l’Honduras. Quindi chi sarà il nuovo inviato? Stando alle ultime voci potrebbe essere una nota figlia d’arte:deial posto di? Qualche giorno fa,ha chiarito la sua posizione in merito alla nuova edizione dell’deiin ...