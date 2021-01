Iren Top Employer Italia per il quarto anno consecutivo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) –è stata certificata, per il, Top2021. La Certificazione Tops è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro.fa parte delle aziende certificate Top2021 e delle oltre 1600 aziende Tops 2021 proclamate da Tops Institute. La Certificazione Tops, spiega la società multiservizi, viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices ...