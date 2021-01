“Io non sono una santa…”. Al GF Vip si parla del suo fidanzato e dalla bocca di Rosalinda Cannavò viene fuori tutto (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo ancora di confessioni per Rosalinda Cannavò, che a poche ore dalla diretta del ‘Grande Fratello Vip’ ha voluto dire ancora la sua sul fidanzato. Con Giuliano Condorelli non è tutto rose e fiori, anzi, la loro relazione sentimentale sembra ormai appesa ad un filo. Molto probabilmente avverrà un confronto tra i due, anche se non è da escludere che lo stesso ci sarà solamente dopo il reality show. Lei ha sempre apprezzato gli atteggiamenti della sua dolce metà, che le è sempre stata vicina. Infatti, anche nel periodo più buio, di quando l’attrice siciliana era costretta a fidanzarsi per finta con gente del calibro di Gabriel Garko e poi di Massimiliano Morra, l’ha sempre amata e non l’ha mai voluta abbandonare. Però la gieffina ha confidato di aver subito un gesto decisamente brutto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo ancora di confessioni per, che a poche orediretta del ‘Grande Fratello Vip’ ha voluto dire ancora la sua sul. Con Giuliano Condorelli non èrose e fiori, anzi, la loro relazione sentimentale sembra ormai appesa ad un filo. Molto probabilmente avverrà un confronto tra i due, anche se non è da escludere che lo stesso ci sarà solamente dopo il reality show. Lei ha sempre apprezzato gli atteggiamenti della sua dolce metà, che le è sempre stata vicina. Infatti, anche nel periodo più buio, di quando l’attrice siciliana era costretta a fidanzarsi per finta con gente del calibro di Gabriel Garko e poi di Massimiliano Morra, l’ha sempre amata e non l’ha mai voluta abbandonare. Però la gieffina ha confidato di aver subito un gesto decisamente brutto ...

