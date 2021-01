INWIT | il calendario finanziario del 2021

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – La Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche ha reso noto in un comunicato ilper l’anno: Giovedì 04/03/CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 Martedì 20/04/Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 Giovedì 13/05/CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzoMercoledì 04/08/CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugnoGiovedì 04/11/CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembreha segnalato che le conference call per la ...

INWIT ha segnalato che le conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria si svolgeranno, di norma, successivamente alla riunione di approvazione da parte del Consigl ...