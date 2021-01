Inter-Milan, Pioli alla vigilia: “Problemi per Mandzukic, la mia su Tomori. Dopo l’Atalanta non ho dormito” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Inter-Milan.Intervenuto ai microfoni del canale tematico rossonero alla vigilia del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico del Milan Stefano Pioli è tornato a parlare della sconfitta maturata contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e degli obiettivi della compagine rossonera. Ma non solo..."Infortunati? Bennacer sta meglio, sarà disponibile per il Bologna, Calhanoglu ancora no. Mandzukic ha avuto un po’ di Problemi così come Tonali e Kalulu nella partita con l’Atalanta, domattina capiremo se saranno a disposizione. Tomori? Ragazzo intelligente, chiaro che arriva da un calcio diverso e poi c’è la lingua. Il mio inglese non è eccezionale ma ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) Poco più di ventiquattro ore e saràvenuto ai microfoni del canale tematico rossonerodel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico delStefanoè tornato a parlare della sconfitta maturata contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e degli obiettivi della compagine rossonera. Ma non solo..."Infortunati? Bennacer sta meglio, sarà disponibile per il Bologna, Calhanoglu ancora no.ha avuto un po’ dicosì come Tonali e Kalulu nella partita con, domattina capiremo se saranno a disposizione.? Ragazzo intelligente, chiaro che arriva da un calcio diverso e poi c’è la lingua. Il mio inglese non è eccezionale ma ...

