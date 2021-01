Inter-Milan | Coppa Italia | programma | orario | tv | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo il weekend dedicato alla Serie A è tempo di, in particolare di, il derby meneghino che illuminerà ildei quarti di finale della seconda competizione nostrana per importanza. A seguito dei risultati poco felici contro Udinese (un pareggio in Friuli per gli uomini di Conte) e Atalanta (netta sconfittana per quelli di Pioli), ecco che nerazzurri e rossoneri si sfidano in una stracittadina da dentro o fuori, che vale un biglietto per le semifinali. Chi la spunterà in questodi? La parola al campo, unico giudice supremo., incontro valido come primo quarto di finale della...