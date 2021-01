Inter, il Leicester molla Eriksen: resta una sola opzione per la cessione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Se per Christian Eriksen sarà cessione allora all’Inter al momento resta una sola opzione valida in Premier League. I dettagli Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Leicester ha deciso di non proseguire la trattativa con l’Inter per l’acquisto di Christian Eriksen per via dell’elevato ingaggio del danese. Al momento, quindi, l’unica pista percorribile è quella che porta allo scambio di prestiti con l’Arsenal per ottenere dai Gunners Lucas Torreira. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Se per Christiansaràallora all’al momentounavalida in Premier League. I dettagli Secondo quanto riferito da Tuttosport, ilha deciso di non proseguire la trattativa con l’per l’acquisto di Christianper via dell’elevato ingaggio del danese. Al momento, quindi, l’unica pista percorribile è quella che porta allo scambio di prestiti con l’Arsenal per ottenere dai Gunners Lucas Torreira. Leggi su Calcionews24.com

