Inter, Conte e il tabù Coppa Italia. Il Milan però gli porta bene (Di lunedì 25 gennaio 2021) Parlare di tabù è eccessivo, visto che ha avuto soltanto quattro occasioni. però resta curioso che l'Antonio Conte dominatore nei confini nazionali - tre scudetti e un secondo posto - non abbia mai ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Parlare diè eccessivo, visto che ha avuto soltanto quattro occasioni.resta curioso che l'Antoniodominatore nei confini nazionali - tre scudetti e un secondo posto - non abbia mai ...

Paolo_Bargiggia : Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squa… - Inter : ?? | FORMAZIONE #UdineseInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! #FORZAINTER ???? - capuanogio : ?? Nel tunnel dopo la fine di #UdineseInter insulti e quasi contatto fisico tra #Conte e #Maresca, separati dai pres… - LKb24forever : RT @Tanino98690526: @MarcelloChirico @GoalItalia Conte e bugiardo che l'arbitro Maresca ce la con l'Inter, Maresca ha diretto l'Inter 9 gar… - MatteoTamburin4 : @ZZiliani Tagliavento dopo il gol di Muntari (sapete benissimo che squadra allenava Conte) ha tranquillamente potut… -