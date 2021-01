Inps, buco da 20 milardi per la pandemia: a rischio pensioni e reddito di cittadinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Allarme pensioni dall‘Inps. La Cassa Integrazione durante la pandemia ha infatti creato un disavanzo di quasi 16 miliardi. Una misura straordinaria necessaria per far fronte all’emergenza economica che però richiede un immediato intervento di rientro. Inps, buco da quasi 16 miliardi: pensioni a rischio? A lanciare l’allarme su La Repubblica, è Guglielmo Loy, presidente del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Allarmedall‘. La Cassa Integrazione durante laha infatti creato un disavanzo di quasi 16 miliardi. Una misura straordinaria necessaria per far fronte all’emergenza economica che però richiede un immediato intervento di rientro.da quasi 16 miliardi:? A lanciare l’allarme su La Repubblica, è Guglielmo Loy, presidente del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

borghi_claudio : La montagna di guano sotto il tappeto... Oh come ci ricorderemo di quelle mie parole che tanto hanno scandalizzato… - repubblica : Loy (Inps): “Buco da 16 miliardi nei conti per gli aiuti Covid” - ladyonorato : Oltre al resto, il #governoConte lascia l’INPS con un buco di 20 miliardi, di cui 16 dovuti alla CIG Covid. Anticip… - AssiElena : Bravo #governodicialtroni continuate a far chiudere le attività che garantiscono le pensioni e gli stipendi della P… - EsteriLega : RT @borghi_claudio: La montagna di guano sotto il tappeto... Oh come ci ricorderemo di quelle mie parole che tanto hanno scandalizzato le a… -