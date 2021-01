Indagine della Procura sulle mascherine U-Mask. L’azienda: “Siamo in regola, emergerà” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Amata dai vip, utilizzata dagli sportivi, scelta dalle scuderie di Formula 1, la U-Mask, “l’unica mascherina biotech”, come recita il sito delL’azienda, riscuote ora nuove attenzioni. Decisamente meno lusinghiere delle prime. La Procura di Milano, infatti, ha disposto il sequestro di una quindicina di U-Mask in una decina di farmacie della città, oltre alle mascherine sequestrati anche i filtri. Lo scopo è verificare la capacità di filtraggio della mascherina, pubblicizzata come particolarmente efficace. L’Indagine è per frode. “Le indagini dimostreranno la nostra trasparenza”, assicura L’azienda. La Procura indaga per l’esposto di una ditta concorrente Le U-Mask sono finite anche nel mirino di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Amata dai vip, utilizzata dagli sportivi, scelta dalle scuderie di Formula 1, la U-, “l’unica mascherina biotech”, come recita il sito del, riscuote ora nuove attenzioni. Decisamente meno lusinghiere delle prime. Ladi Milano, infatti, ha disposto il sequestro di una quindicina di U-in una decina di farmaciecittà, oltre allesequestrati anche i filtri. Lo scopo è verificare la capacità di filtraggiomascherina, pubblicizzata come particolarmente efficace. L’è per frode. “Le indagini dimostreranno la nostra trasparenza”, assicura. Laindaga per l’esposto di una ditta concorrente Le U-sono finite anche nel mirino di ...

