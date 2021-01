Incredibile | cosa succede alle Borse con il vaccino per il Covid?

Leggi su android-news.eu

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Con l’arrivo delper ilci si inizia ad interrogare su quale sarà il futuro dei mercati finanziari dopo la pandemia. A dire il vero al momento si possono fare solo delle ipotesi, perchè sembra ancora distante la luce in fondo al tunnel che riporti tutto alla normalità, ma è normale che gli azionisti inizino a fare delle prime supposizioni su quello che può accaderenel prossimo futuro. Ecco chi beneficerà delIn primis troviamo sicuramente le compagnie aeree, che hanno visto sbriciolare i propri utili nel 2020 a causa delle restrizioni dovute al. Non a caso infatti già dprime notizie sulla messa in commercio delsono risaliti i titoli dei marchi più potenti del settore aereo come United Airlines, ...