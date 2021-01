Inchiesta Ream bis, Fassino indagato per turbativa d'asta. "Ho agito nell'interesse di Torino" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gli investigatori sono convinti di avere raccolto del materiale interessante (carte, messaggi, email) su contatti tra l'ex sindaco e l'allora patron di Esselunga, l'imprenditore Bernardo Caprotti, morto nel 2016. Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gli investigatori sono convinti di avere raccolto del materiale interessante (carte, messaggi, email) su contatti tra l'ex sindaco e l'allora patron di Esselunga, l'imprenditore Bernardo Caprotti, morto nel 2016.

fattoquotidiano : Torino, inchiesta Ream bis. “Indagati ex sindaco Piero Fassino e altre tre persone” per turbativa d’asta - elianto63 : @LaStampa Nel frattempo, i “capaci” che tanto piacciono a @MassimGiannini #Giannini si beccano pure l’inchiesta bis. #Ream #Fassino #Pd - LaStampa : Caso Ream, inchiesta bis indagati Fassino e Quaglia - max65bo : RT @GiuseppeMargio1: Torino, inchiesta Ream bis. Ex sindaco Piero Fassino e altri 3 indagati. L’esponente Pd: “Sempre agito nell’interesse… - News24_it : RT @GiuseppeMargio1: Torino, inchiesta Ream bis. Ex sindaco Piero Fassino e altri 3 indagati. L’esponente Pd: “Sempre agito nell’interesse… -