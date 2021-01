In Portogallo si è votato con la pandemia e ha vinto la destra. Meloni: “Ma qui non si può…” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, candidato di centrodestra, è stato confermato per un secondo mandato nelle elezioni che si sono svolte ieri e che sono state caratterizzate dalla più grande astensione della storia del Portogallo. Leader del partito socialdemocratico, 72 anni, il presidente ha ottenuto il 60,7 per cento delle preferenze, contro il 52 per cento del 2016. Astenuto il 60 per cento degli aventi diritto al voto, anche perché tantissime persone risultano in quarantena causa coronavirus. ”Il compito più urgente è combattere la pandemia. Questa è la mia priorità, in totale solidarietà con il parlamento e il governo”, ha detto Rebelo de Sousa nel suo discorso di vittoria, salutato dalla destra portoghese. In Portogallo il centro destra stravince Il 72enne Rebelo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, candidato di centro, è stato confermato per un secondo mandato nelle elezioni che si sono svolte ieri e che sono state caratterizzate dalla più grande astensione della storia del. Leader del partito socialdemocratico, 72 anni, il presidente ha ottenuto il 60,7 per cento delle preferenze, contro il 52 per cento del 2016. Astenuto il 60 per cento degli aventi diritto al voto, anche perché tantissime persone risultano in quarantena causa coronavirus. ”Il compito più urgente è combattere la. Questa è la mia priorità, in totale solidarietà con il parlamento e il governo”, ha detto Rebelo de Sousa nel suo discorso di vittoria, salutato dallaportoghese. Inil centrostravince Il 72enne Rebelo ...

borghi_claudio : In Portogallo (dove stranamente si è votato e a nessuno è saltato in mente che non si potesse) L'attuale presidente… - matteosalvinimi : Spero che finisca al più presto questo teatrino osceno: ieri hanno votato in Portogallo, quest’anno si voterà in mo… - rtl1025 : ?? 'Il #Portogallo ha votato, per il presidente. Sembra che stabilità sia confermata al primo turno. Estremisti marg… - claudiagen : RT @SecolodItalia1: In Portogallo si è votato con la pandemia e ha vinto la destra. Meloni: “Ma qui non si può…” - Luciana12827144 : RT @SecolodItalia1: In Portogallo si è votato con la pandemia e ha vinto la destra. Meloni: “Ma qui non si può…” -