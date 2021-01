In Olanda è rivolta contro il coprifuoco, violenze alle manifestazione e 250 arresti" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nei Paesi Bassi è stato un fine settimana di rivolte contro le misure per fermare la pandemia di coronavirus, dopo che il il governo ha imposto un coprifuoco dalle 21 alle 4:30 di mattina. Il ... Leggi su europa.today (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nei Paesi Bassi è stato un fine settimana di rivoltele misure per fermare la pandemia di coronavirus, dopo che il il governo ha imposto un214:30 di mattina. Il ...

