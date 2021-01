Ilicic? Sconcerti parla di “effetto Messi | a Bergamo e con Gasperini si esalta”

(Di lunedì 25 gennaio 2021) “In questo inverno del calcioha l’di“: parole e musica di Mario, commentatore del Corriere della Sera. Parole forti e belle. Ce le spiega,? “Ho scrittoperchéha una facilità enorme nel saltare l’uomo, nel cercare il dribbling e trovare la porta. Fisicamente se guardiamo sono molto diversi,è 1,90 eppure come, anche quando si muove lui, l’avversario non sa mai dove va. E così: ha sempre avuto tanta classe ed era un peccato che non riuscisse sempre a esprimerla completamente”.è fiorentino e a Firenzeha vissuto quattro anni della sua carriera da calciatore, con buon ...

infoitsport : Sconcerti: 'Inter e Milan, vi spiego la vera differenza. Ilicic ha l'effetto di Messi' - napolista : Sconcerti: il gioco dell’#Inter è antico, molto riconoscibile. Questa è la differenza con il #Milan Sul Corriere d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic Sconcerti

Il Milan ha perso 0-3 a San Siro contro l’Atalanta, mentre l’Inter non è andata oltre lo zero a zero sul campo dell’Udinese.Mario Sconcerti, sull’edizione odierna de Il Corriere della Sera, ha parlato ...Brutta sconfitta per il Milan, che cade a San Siro sotto i colpi dell’Atalanta. E 'Ibra non ci sta', titola La Gazzetta dello Sport a pagina undici. Ilicic ci ha risparmiati...'. 'A secco di gol ma pu ...