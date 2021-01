Il vaccino è il risultato di una ricerca scientifica, ma anche un bel business. Perché la Pfizer ci riduce la fornitura? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Miracolo! Col denaro si ottiene tutto. Visto che in Israele con le prime dosi somministrate si sono ridotti sia i contagi che i decessi, Netanyahu ha deciso di vaccinare nel più breve tempo possibile tutta la popolazione attiva in modo da debellare il virus. Servono 16milioni di dosi, il doppio del numero di abitanti, dovendo fare i richiami. Ma l’azienda che si è impegnata di rifornire tutta l’Europa non ha una disponibilità così elevata. Al premier, però, non mancano le idee. Propone di pagarle al doppio del prezzo. Poteva la Pfizer rifiutare? Ecco Perché ha ridotto la fornitura agli altri paesi. Pur essendo la povera gente in grande maggioranza, è, però, così stupida, da votare per i ricchi non per uno di loro Gallera era più umano, tanto che i suoi lo cedevano d’accordo con la sinistra, ed è stato giustamente cacciato. Seppure ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 gennaio 2021) Miracolo! Col denaro si ottiene tutto. Visto che in Israele con le prime dosi somministrate si sono ridotti sia i contagi che i decessi, Netanyahu ha deciso di vaccinare nel più breve tempo possibile tutta la popolazione attiva in modo da debellare il virus. Servono 16milioni di dosi, il doppio del numero di abitanti, dovendo fare i richiami. Ma l’azienda che si è impegnata di rifornire tutta l’Europa non ha una disponibilità così elevata. Al premier, però, non mancano le idee. Propone di pagarle al doppio del prezzo. Poteva larifiutare? Eccoha ridotto laagli altri paesi. Pur essendo la povera gente in grande maggioranza, è, però, così stupida, da votare per i ricchi non per uno di loro Gallera era più umano, tanto che i suoi lo cedevano d’accordo con la sinistra, ed è stato giustamente cacciato. Seppure ...

chetempochefa : 'Il problema di AstraZeneca è che solo apparentemente ha un' efficacia inferiore. Di fatto ha avuto un problema reg… - chetempochefa : 'Questo è un risultato enorme: avere un vaccino in cosi poco tempo. E soprattutto di aver fatto un contratto e una… - herisson13 : @sarabanda_ Il risultato ottenuto è questo. Che peccato !! - Danielestark_ : RT @merlinoontheweb: @diabolicus23 Certo. Ma incidentalmente un vaccino per agire in tal senso dovrebbe attivare le difese a IgA delle muco… - DFornara : RT @chetempochefa: 'Questo è un risultato enorme: avere un vaccino in cosi poco tempo. E soprattutto di aver fatto un contratto e una colla… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino risultato Covid, ecco le doti del vaccino vincente - Biotech Agenzia ANSA Vaccino Covid, Galli: "Più lenti saremo più avremo rischi"

'Ci si poteva aspettare che gli impianti delle grandi aziende farmaceutiche potessero non essere in grado di rispondere con la velocità voluta' ...

Il vaccino è il risultato di una ricerca scientifica, ma anche un bel business. Perché la Pfizer ci riduce la fornitura?

Miracolo! Col denaro si ottiene tutto. Visto che in Israele con le prime dosi somministrate si sono ridotti sia i contagi che i decessi, Netanyahu ha deciso di vaccinare nel più breve tempo possibile ...

'Ci si poteva aspettare che gli impianti delle grandi aziende farmaceutiche potessero non essere in grado di rispondere con la velocità voluta' ...Miracolo! Col denaro si ottiene tutto. Visto che in Israele con le prime dosi somministrate si sono ridotti sia i contagi che i decessi, Netanyahu ha deciso di vaccinare nel più breve tempo possibile ...