Il tribunale dispone il divieto di utilizzo dei social per l’ex insegnante che adescava minori su TikTok

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildi prevenzione di Milano ha disposto – su proposta del questore – cheche(tra cui anche bambini di sei anni) suidovrà «mantenersi ad almeno 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati da minorenni quali asili, scuole, parchi giochi ed impianti sportivi e di non comunicare con persone minorenni con nessun mezzo, inclusi inetwork». Un vero e proprio bloccopedofilo, quindi. La diretta conseguenza è che quando uscirà dal carcere, qualora dovesse avvicinarsi a qualche luogo frequentato dao dovesse provare a connettersi aiverrà arrestato. LEGGI ANCHE >>> È peggio Miley Cyrus che “dimentica” il reggiseno o TgCom24 che dimentica ...

Pedofilo milanese sottoposto a sorveglianza speciale: abusò di almeno 41 ragazzine, mentre lavorava come bagnino e insegnante ...Il 57enne, attualmente detenuto, per anni è entrato e uscito di prigione sempre con le stesse accuse. Ora non potrà più usare i social network ...