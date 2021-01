Il TRE ha annunciato il suo album d’esordio “ALI” in uscita il 19 febbraio (Di lunedì 25 gennaio 2021) IL TRE (nome d’arte di Guido Senia) ha annunciato il suo album d’esordio “ALI” in uscita il 19 febbraio, già al n.1 dei principali store (Amazon, Ibs e iTunes) solo per il preorder. Dopo il successo di “Te lo Prometto”, certificato Platino per le vendite e tra i brani più popolari di Tik Tok, e dopo la pubblicazione di un nuovo singolo “Pioggia” subito nella top10 di Spotify e con un video in tendenza su YouTube, Il TRE fa un’altra sorpresa ai suoi fan annunciando due date del suo Tour Club 2021, prodotte e distribuite da Vivo Concerti. Il Tre si esibirà per la prima volta con il suo nuovo album a Milano il prossimo 11 dicembre al Fabrique e a Roma il 18 dicembre all’Atlantico. I biglietti saranno disponibili su ticketone.it mercoledì 27 gennaio dalle ore 11:00 e da lunedì 1 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 gennaio 2021) IL TRE (nome d’arte di Guido Senia) hail suo“ALI” inil 19, già al n.1 dei principali store (Amazon, Ibs e iTunes) solo per il preorder. Dopo il successo di “Te lo Prometto”, certificato Platino per le vendite e tra i brani più popolari di Tik Tok, e dopo la pubblicazione di un nuovo singolo “Pioggia” subito nella top10 di Spotify e con un video in tendenza su YouTube, Il TRE fa un’altra sorpresa ai suoi fan annunciando due date del suo Tour Club 2021, prodotte e distribuite da Vivo Concerti. Il Tre si esibirà per la prima volta con il suo nuovoa Milano il prossimo 11 dicembre al Fabrique e a Roma il 18 dicembre all’Atlantico. I biglietti saranno disponibili su ticketone.it mercoledì 27 gennaio dalle ore 11:00 e da lunedì 1 ...

