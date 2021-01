Il ritorno di Asamoah: occasione Cagliari, oltre un anno dopo l’ultima partita (Di lunedì 25 gennaio 2021) Kwadwo Asamoah è già a Cagliari, pronto ad arruolarsi al fianco del tecnico Eusebio Di Francesco per provare a salvare il club sardo. Il giocatore, oggi 32enne, è svincolato e dovrà sottoporsi nelle prossime ore a tampone e visite mediche per poter mettere la firma al contratto coi rossoblù. La sua ultima partita risale al 6 dicembre 2019, quando, con la maglia dell’Inter, ha giocato 18 minuti nello 0-0 dei nerazzurri contro la Roma. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Kwadwoè già a, pronto ad arruolarsi al fianco del tecnico Eusebio Di Francesco per provare a salvare il club sardo. Il giocatore, oggi 32enne, è svincolato e dovrà sottoporsi nelle prossime ore a tampone e visite mediche per poter mettere la firma al contratto coi rossoblù. La sua ultimarisale al 6 dicembre 2019, quando, con la maglia dell’Inter, ha giocato 18 minuti nello 0-0 dei nerazzurri contro la Roma. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

